Oboren je ženski svjetski rekord u maratonu. Novo vrijeme je postavila Tigist Assefa u Berlinu

Etiopljanka Tigist Assefa oborila je u nedjelju svjetski rekord u maratonu u Berlinu, istrčavši više od dvije minute od prethodnog najboljeg rezultata i postigla neslužbeno vrijeme od dva sata, 11 minuta i 53 sekunde. 26-godišnja Assefa koja je postavila rekord staze s osobnim rekordom prošle godine, oborila je rekord Kenijke Brigid Kosgei od dva sata, 14 minuta i četiri sekunde postavljen 2019.

No, Assefino vrijeme i dalje je neslužbeno te čeka na službenu ratifikaciju. To treba obaviti službena atletska federacija World Athletics, odnosno bivši IAAF, ali s obzirom na to da se radi o velikom berlinskom maratonu na kojem su i ranije rušeni rekordi, ne bi trebalo biti problema.

Zato možemo s velikom sigurnošću kazati kako je srušen rekord nakon četiri godine, što je najveća pauza od 2017. kada je Mary Jepkosgei Keitany srušila rekord Paule Radcliffe nakon 12 godina na londonskom maratonu.

U muškoj utrci Kenijac Eliud Kipchoge pobijedio je u nedjelju ujutro u svom petom maratonu u Berlinu, za 2 sata, 2 minute i 42 sekunde, vrijeme malo iznad rekorda (2h01:09) koji je postavio prošle godine na ulicama njemačkog glavnog grada.

Kipchoge je tako s 38 godina postao najuspješniji maratonac u Berlinu s pet pobjeda 2015., 2017., 2018., 2022. i sada 2023., jednom više od Etiopljanina Hailea Gebrselassieja (2006., 2007., 2008., 2009.).

U nedjelju je Kipchoge istrčao osmi najbrži maraton u povijesti.

