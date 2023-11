Očerupani Pijetlovi: Spursi su bez ključnih igrača izgubili od Wolverhamptona

Jedini pogodak na utakmici postignut je već u trećoj minuti; Brennan Johnson, koji je otprilike mjesec dana izbivao s terena zbog ozljede, danas je dobio priliku u prvoj postavi i postigao svoj prvijenac za Spurse. Bivši ofenzivac Nottingham Foresta zabio je iz blizine na dodavanje Pedra Porra, a svoju proslavu posvetio je ozlijeđenom Maddisonu koji golove uvijek slavi gestikuliranjem bacanja pikado strelice.

Brennan Johnson did James Maddison's celebration after scoring his first Tottenham goal 🎯🤍#THFC pic.twitter.com/pu9WySozh9

— BBC Sport (@BBCSport) November 11, 2023