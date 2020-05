Od 996 testiranih, zaraženo ih je dvoje: Premier liga dobila nove rezultate iz klubova

Slučaj po slučaj — restart?

Prošlog utorka, četvrtka i petka obavljen je novi krug testova na koronavirus među premierligaškim klubovima. Rezultati su ovakvi — od 996 igrača i klupskih zaposlenika, pozitivno je bilo njih dvoje, prenose britanski mediji. Ukupni se broj zaraženih, tako, od prve ‘runde’ testiranja popeo na osam. Dvojac koji se pokazao pozitivnim morat će tjedan dana provesti u samoizolaciji, a Bournemouth je potvrdio kako jedan dolazi otamo…

From @afcbournemouth: "AFC Bournemouth can confirm that one of its players has tested positive for Covid-19, following the club’s second round of testing. Medical confidentiality means the player’s name will not be disclosed, and the club asks for this to be respected."

— Simon Stone (@sistoney67) May 24, 2020