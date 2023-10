Od Cádiza do Cádiza: Ivan Rakitić postigao je svoj prvi ligaški pogodak nakon devet mjeseci posta

Produktivna je bila ova subota za hrvatske veterane u La Ligi, nakon što je Luka Modrić asistirao za pobjedu Real Madrida kod Barcelone (2-1), Ivan Rakitić upisao se čak i među strijelce. I to nakon dugo vremena, barem što se tiče ligaških utakmica, bez prvenstvenog pogotka bio je više od devet mjeseci. Zanimljivo, taj je siječanjski pogodak postigao protiv istog suparnika kao i večeras, andaluzijskog rivala Cádiza.

Doduše, tada je Raketa pogodio s bijele točke i bio jedini strijelac u domaćoj pobjedi (1-0), no ovog se puta njegova Sevilla mora zadovoljiti tek s bodom. Ipak, vrlo je vjerojatno da će i on i njegovi suigrači biti zadovoljni takvim ishodom, jer em su to ostvarili u gostima, em su već u 28. minuti gubili 2-0.

Za to su veliko domaće vodstvo najzaslužniji Chris Ramos te Darwin Machís, strijelci tih pogodaka, a već u 37. je zaostatak smanjio Lucas Ocampos. U većini je utakmice Sevilla bila ta koja je diktirala tempo igre, no na izjednačenje je morala čekati istek točno sata vremena igre.

Lopta je tad stigla do Rakitića, točno na rubu kaznenog prostora, on ju je pokupio u visokom voleju te je ona u pomalo čudnom luku završila u mreži. Napokon je tako prekinuo svoj višemjesečni golgeterski post u službenim utakmicama, iako u ovoj sezoni ima tri asistencije na svojem kontu. Isto tako, ukupno mu je to već 50. zgoditak u Sevillinom dresu, računajući i onu prvu epizodu, prije odlaska u Barcelonu. Goal number 5⃣0⃣ in Sevilla colours tonight for Ivan Rakitić 🩶❤ 🟡 2⃣-2⃣ 🩶 (74’) #CádizSevillaFC pic.twitter.com/mHU1STtFtx — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) October 28, 2023 Uz ovaj remi, Sevilla je ostala bodovno poravnata baš s Cádizom, oboje su ih skupili po 10, iako Rakitićev sastav ima i utakmicu manje, ali i bolju gol-razliku, pa su na 13. mjestu. Priliku za pravi šuterski trening i jačanje samopouzdanja imat će u srijedu, u sklopu prvog kola Cope del Rey gostovat će kod šestoligaša Quintanara.

