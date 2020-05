Od hrvatskih klubova najbolje pazari — Hajduk. U 2019. imao je najveće prihode od transfera

Portal Nogomet plus malo je analizirao prihode od transfera među hrvatskim klubovima u 2019. godini. Prema njihovim podacima, najviše je uprihodio Hajduk.

Navodi se kako je splitski klub tim putem zaradio 123 milijuna kuna čime je prestigao i Dinamo kojemu zarada od transfera u prošloj godini stoji na, kako piše, 74,7 milijuna kuna. Pritom je Hajduk najveću zaradu dobio Bradarićevim transferom u Lille kao i Palaversinim u Manchester City. Uz to, zajedno s Goricom, Interom i Istrom čini kvartet klubova koji su prošle godine imali povećanje prihoda od raspolaganja registracijama igrača u odnosu na 2018. godinu, a pad je vidljiv kod svih ostalih prvoligaša te u slučaju Šibenika, koji je uvršten na popis kao prvoplasirana momčad 2. HNL.

