Od poraza kod Rijeke u travnju, Hajduk je u 12 ogleda primio tek dva gola. I to oba protiv Dinama

Ako već ne može previše biti zadovoljan napadačkim učinkom, zbog tek tri postignuta gola u četiri ovosezonske utakmice, Hajdukov trener Ivan Leko ipak može se veseliti defanzivnom dijelu igre. Vidljivo je to bilo i tijekom sinoćnjeg ogleda u sklopu trećeg pretkola Konferencijske lige, u kojem se na rasprodanom Poljudu protiv PAOK-a rezultat nije pomaknuo s početnih 0-0.

Gotovo pa nijedan od pet Hajdukovih udaraca unutar okvira nije previše ugrozio gostujućeg vratara Dominika Kotarskog, najveće domaće prigode završile su na vratnici. Zatresli su je Niko Sigur u 12., odnosno Marko Livaja u na samom startu drugog poluvremena, a ostat će upamćene i dvije vrlo dobre situacije u kojima se baš i nije snašao Jan Mlakar.

No, zato su Lekine trupe praktički posve anulirale prijetnje grčkog sastava. Posebice se to odnosi na drugi dio utakmice, u kojem je PAOK uputio tek jedan udarac prema golu, a i on je proletio pokraj okvira. Nastavila se tako sjajna serija Hajdukove obrane, započeta još tamo sredinom travnja.

Točnije, nakon poraza od 2-0 u gostima kod Rijeke, nakon čega su Bijeli zaredali s utakmicama bez primljenog pogotka. Golman Ivan Lučić sačuvao je zatim svoju mrežu netaknutom u preostalih sedam ligaških ogleda, kao i u finalu domaćeg kupa protiv Šibenika (2-0). Tako se u protekla četiri mjeseca, barem što se službenih ogleda tiče, golovima protiv Hajduka mogu pohvaliti jedino Dinamovi nogometaši.

Podsjetimo, najprije je u Superkupu jedini strijelac (1-0) bio Martin Baturina, dok je za šest dana u novom derbiju na Maksimiru (1-2) poentirao Bruno Petković. Uslijedila su potom, dakle, dva clean sheeta protiv Rijeke te sada i PAOK-a, a bilo bi vrlo dobro da se takvo što ponovi i na gostovanju u Solunu…