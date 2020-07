Od sedmog mjesta do ponora: Espanyol je sinoć ispao iz La Lige prvi put nakon 27 godina

Na početku sezone Espanyolovo ispadanje iz La Lige baš i nisu mnogi prognozirali.

Sedmo mjesto u prvenstvu i plasman u Europa ligu (najbolji rezultat u posljednjih 13 godina) bili su indikatori za još jednu produktivnu kampanju koja je u najgorem slučaju, pod opterećenjem igranja dodatnih utakmica i izostanka nekoliko prodanih igrača, mogla rezultirati u plasmanu na donjoj polovici tablice. Ipak, ono što je uslijedilo kompletan je potop: Barcelona, odnosno Luis Suárez, sinoć je zapečatila sudbinu svog gradskog rivala i poslala ga ravno u Segundu gdje će igrati prvi put nakon 27 godina.

Stravični Espanyolov posrtaj zaključen je šestim uzastopnim porazom, čak četvrtim u tom nizu s minimalnim rezultatom. S 24 osvojena boda u 35 odigranih utakmica prekasno je za ikakvo gašenje vatre, a iluziju katalonskog derbija klub će sljedeće sezone dobiti u ogledima s Barçom B. Europska avantura završila je u veljači ispadanjem u šesnaestini finala od Wolverhamptona za koji se već neko vrijeme šuška da bi Espanyolu mogao preoteti njegova rado gledanog kineskog napadača, Wu Leija…

Kako se to sve odigralo? Pa, spomenimo da je prošle sezone pod Rubijem, koji je nedavno dobio otkaz u Betisu, Espanyol imao odličan niz u drugom dijelu sezone s tek dva poraza u posljednjih 17 kola, ukupno 11 od 14 pobjeda ostvario je kod kuće, a ove sezone na stadionu El Pratu u ligi je slavio tek dvaput. Rubi je sa sobom u Sevillu odveo Borju Iglesiasa koji je bio ključna klupska figura prošle sezone, a jednako važni Mario Hermoso otišao je u Atlético. Uslijedili su prvi porazi na početku aktualne kampanje, David Gallego zaradio je otkaz 7. listopada, zamijenio ga je Pablo Machín koji je izdržao do Božića, a najdulje je na klupi sjedio njegov nasljednik Abelardo Fernández koji je otkaz dobio prije dva tjedna…

Privremeni trener Francisco Rufete u posljednje četiri utakmice nije uspio osvojiti niti jedan bod, a Espanyol je jednostavno potonuo. Tijekom ukupno 25 uzastopnih sezona u prvoligaškom društvu klub je dvaput osvajao Kup i dogurao do finala Kupa UEFA 2007. godine, tada se etablirao kao stabilna momčad na sredini tablice, a korak naprijed trebao se dogoditi nakon što je 2016. godine klub kupio kineski milijarder Chen Yansheng i obećao veću konkurentnost.

When Rastar purchased majority shares of Espanyol in 2016, Chen Yansheng, owner of Rastar, said that his target is leading Espanyol to UEFA Champions League within 3 years. Though it is partially achieved(Europa League), in the 4th year the team got relegated 1st time since 1994. pic.twitter.com/GOfd9DJK32

— Titan Sports Plus (@titan_plus) July 9, 2020