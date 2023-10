Od Shearera do Miggyja: Almirón je zabio prvi Newcastleov gol u Ligi prvaka nakon 20 godina

Najprije je pucao Alexander Isak, njegov udarac uspio je obraniti golman Gianluigi Donnarumma, ali je na loptu potom natrčao Almirón te zatresao mrežu. Prvi je to Newcastleov gol u Ligi prvaka nakon više od 20 i pol godina, odnosno od ožujka 2003., kada je u gostima kod Intera dvaput poentirao legendarni Alan Shearer.

1 – Miguel Almirón has scored Newcastle's first UEFA Champions League goal since Alan Shearer's against Inter in March 2003; the Magpies have never lost a match in which they went 1-0 ahead in the competition. Lift-off.

