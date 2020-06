Od skladišta do Westfalena u 10 godina: Thomas Meunier novi je igrač Borussije Dortmund

Thomas Meunier, belgijski desni bek, novi je igrač Borussije Dortmund.

Naime, Meunieru aktualni ugovor s PSG-om istječe za pet dana i u Dortmund će stići kao slobodni igrač. “Dortmund igra baš onakav nogomet kakav i ja želim igrati: uzbudljiv, autentičan i prirodan”, rekao je Meunier nakon što je sve dogovoreno.

Dosta dobar opis.

Vidjet ćemo hoće li u Dortmundu bilanca s trofejima pak biti dobra koliko i u PSG-u. U Pariz je Meunier stigao 2016. godine iz Club Bruggea i uzeo tri titule i dva Kupa. Ali čovjek je već ionako uspio.

2️⃣0️⃣1️⃣0️⃣

Thomas Meunier working as warehouse worker at a car glass delivery factory and playing for 3rd division club Virton

2️⃣0️⃣1️⃣1️⃣

🔵⚫️ signs for Club Brugge

2️⃣0️⃣1️⃣6️⃣

🔵🔴 signs for PSG

2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣

🟡⚫️ signs for Dortmundhttps://t.co/gPjFTKdl24 pic.twitter.com/bDur13RnMR

