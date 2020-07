Od Stocksbridge Parka do vječnosti: Jamie Vardy danas je zabio svoj 100. pogodak u Premier ligi

Prije 10 godina bio je član Stocksbridge Park Steelsa u osmom razredu engleskog nogometa, a sada se upisao u povijest Premier lige…

Welcome to the PL 100 club, Jamie Vardy. 🍾⠀ pic.twitter.com/qcBPFDMPq2 — Squawka Football (@Squawka) July 4, 2020

Leicester se napokon prenuo iz sna: Crystal Palace danas je na King Poweru izgubio 3-0, Lisice su upisale prvu pobjedu nakon pauze, a prve pogotke poslije stanke ostvario je i Jamie Vardy. Kao što vidite, bili su posebno važni…

Neuništivi 33-godišnjak pogocima u 77. i četvrtoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena došao je do brojke od 101 pogotka u Premier ligi, čime je postao 29. igrač u povijesti kojemu je to uspjelo. Zanimljivo, od svih nogometaša koji su u njegovu društvu jedino je Ian Wright bio stariji od njega kada je debitirao u natjecanju. Vardy je sada i četvrti Leicesterov igrač koji je zabio 100 golova u prvoj ligi, a posljednji od njih (Arthur Lochhead) do tog je postignuća došao u sezoni 1933./34…

Jamie Vardy gets his 100th and 101st Premier League goals as Leicester find their form again 🔥#LEICRY pic.twitter.com/MreRDz1rcK — Goal (@goal) July 4, 2020

Dodajmo još i da je Vardy ovim pogocima ponovno izbio na prvo mjesto ljestvice strijelaca u aktualnoj premierligaškoj sezoni. Sada je na 21 zgoditku, a slijede ga Pierre-Emerick Aubameyang (u ovom trenutku 19) i Danny Ings (18). Usto, prvi gol na utakmici zabio je nekadašnji Cityjev džoker Kelechi Iheanacho, a Leicester ima prednost od tri boda na trećem mjestu.

Kao vino…