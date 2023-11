Od studenog do studenog: Majer je nakon godinu dana zabio za Vatrene i pritom načeo Latvijce

Uoči susreta Latvije i Hrvatske, puno je bilo opreza i sumnje oko osvajanja važnih bodova u Rigi, no čini se kako je to bilo pomalo i nepotrebno. Barem se to može zaključiti nakon uvodnih 45 minuta večerašnje utakmice u skupini D kvalifikacija za Europsko prvenstvo, nakon kojih su Vatreni u vodstvu od 2-0.

Ta je prednost stigla nakon uvjerljive igre u prvom dijelu, izabranici Zlatka Dalića su praktički rutinski odveli utakmicu u željenom smjeru. Ovi golovi pali su već do 16. minute, a u oba je svoje prste imao Lovro Majer, i to nakon višemjesečnog posta u reprezentativnom dresu. Najprije je, u sedmoj minuti, zabio nakon precizne asistencije Luke Ivanušeca, prvi mu je to bio gol za Vatrene nakon skoro godinu dana.

7' | 🇱🇻 0:1 🇭🇷 YES! #Croatia takes the early lead! ⚽️ #LVACRO#Family | #PokažiSrce | #EURO2024 | #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/aCK6XWzbct — HNS (@HNS_CFF) November 18, 2023 Točnije, njegov zadnji pogodak u najdražem dresu bio je onaj s kraja studenog prošle godine, kada je postavio konačnih 4-1 u trijumfu nad Kanadom na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Otad je Majer promijenio i klub te iz Rennesa otišao u Wolfsburg, no nikako nije mogao naći put do mreže igrajući za reprezentaciju. Večeras u Rigi ne samo da je bio strijelac, već mu se piše i asistencija, i to iz 16. minute. Tad je prizemnu loptu na rub šesnaesterca poslao Josip Stanišić, potom se ona od Majera odbila točno pred Andreja Kramarića. Iskusni napadač takve zicere ne propušta, pa tako nije niti ovog puta, svojim je 27. zgoditkom za Hrvatsku trasirao put prema lakoj pobjedi te važnim bodovima na putu do Eura 2024.

