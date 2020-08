Od U-23 momčadi do vrha u 10 dana: Andrea Pirlo postao je novi Juventusov trener

Nedavno ste promovirani na poslu uslijed marljivog, posvećenog i poštenog rada? Kolege vam kažu kako se to dogodilo brže nego ostalima i da možete biti ponosni na sebe?

Može se u svakakvim domenama brzo napredovati, ali Andrea Pirlo možda je postao i rekorder po tom pitanju. Prije točno 10 dana legendarni Milanov i Juventusov maestro preuzeo je U-23 momčad torinskog kluba koja se često naziva i B ekipom te počeo raditi na pripremama za sljedeću sezonu Serie C, gdje se navedeni sastav natječe.

Međutim, tek nakon što je nacrtao svoj prvi taktički raspored na ploču Juventusovih mladaca, zazvonio je telefon s vrha, a Andrea Agnelli prst je uperio ravno u njega.

Fabrizio Romano javio je kako bi Pirlo u bliskoj budućnosti trebao biti potvrđen kao novi strateg Stare dame nakon što je Maurizio Sarri promptno potjeran s tog mjesta zbog ispadanja u Ligi prvaka od Lyona, bez obzira na to što je tjedan dana ranije osvojio prvenstvo.

Andrea Pirlo is going to be the new Juventus manager. He has been choosen by the president Andrea Agnelli. Last details to be completed… and here we go ⚪️⚫️ @SkySport @DiMarzio #Juventus

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2020