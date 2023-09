Odčepilo: Atlético je Rayu uvalio sedam komada za svoju najveću gostujuću pobjedu u Primeri

Naime, ovo je najveća Atléticova gostujuća pobjeda otkad je La Lige. Nikada do ponedjeljka nisu Madriđani nekoga u gostima svladali sa sedam razlike, a nije bilo daleko ni od povijesno najvećih gostujućih pobjeda uopće. One iznose 0-8 u četiri navrata, a sva četiri puta to je ostvarila Barcelona; zadnji put kod Deportiva 2016. godine.

7 – Today's 7-0 win at Vallecas is Atlético de Madrid's biggest away win in @LaLigaEN history, and only the second time they have scored seven goals in a match in the competition in the 21st century (7-0 v Getafe in 2013).

Historic. pic.twitter.com/D5uUB6cSYn

— OptaJose (@OptaJose) August 28, 2023