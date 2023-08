Ode Poljska kući: hrvatske odbojkašice plasirale su se u četvrtfinale U-19 Svjetskog prvenstva

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija do 19 godina igrat će u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva koje se održava u Osijeku i mađarskom Szegedu, a za plasman među osam najboljih mlade su Hrvatice svladale vršnjakinje iz Poljske rezultatom 3-2 u setovima (21-25, 25-10, 14-25, 25-19, 16-14).

Poljakinje su bolje ušle u meč i to okrunile osvajanjem prvog seta, ali su već u drugoj dionici izabranice Saše Ivaniševića pokazale da mogu biti ravnopravne suparnice ostavivši poljsku reprezentaciju na samo 10 poena. Poljakinje su na jednako uvjerljiv način osvojile treći set i povele 2-1, da bi u četvrtom setu ponovno proradio hrvatski napad, što je utakmicu odvelo do odlučujućeg seta.

U njemu je Hrvatska stekla prvu značajniju prednost prije promjene strana (8-6). Bilo je i 10-7 za hrvatske odbojkašice, ali su Poljakinje uzvratile nizom od tri poena i došle do izjednačenja. Ponovno je Hrvatska došla do prednosti 12-10, ali je napadačka neodlučnost i igra bez pravog smeča, dopustila Poljakinjama povratak. Gošće su bile prve koje su kod 14-13 došle do meč-lopte.

No, tada su ključnu ulogu odigrale Mara Štiglić i Aurora Papac. Štiglić je prvo spasila meč-loptu, tako što je iz teške pozicije uspela probiti blok Poljakinja. Njeni su servisi spriječili laku organizaciju poljskih napada u sljedeća dva poena, što je iskoristila Aurora Papac i s dva sjajna bloka donijela pobjedu i plasman Hrvatske u četvrtfinale.

Papac je u pobjedi sudjelovala sa 16 osvojenih poena, od čega devet blokovima. Tonka Bošnjak je također imala 16 poena, od toga 10 napadačkih, a Ana Burilović je dodala 14 poena, 13 napadačkih i jedan servisom. Kod Poljakinja je uvjerljivo najbolja bila Anna Fiedorowicz s čak 22 poena.

Poljska će u borbu za plasman od 9. do 16. mjesta, a Hrvatska će u srijedu za plasman u polufinale igrati protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država koja je u osmini finala s 3-0 nadigrala Dominikansku Republiku. Preostali parovi četvrtfinala su Tajland – Bugarska, Turska – pobjednik dvoboja Japan – Portoriko i Italija – Brazil.

Svi četvrtfinalni dvoboji, polufinala, utakmice za odličja i za plasman od 5. do 8. mjesta bit će odigrane u osječkoj dvorani Gradski vrt.

