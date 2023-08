Odiseja propala u startu: UEFA je zabranila gostujuće navijače na dvobojima Dinama i AEK-a

Čim su kuglicama na ždrijebu u Nyonu bili spojeni Dinamo i grčki prvak AEK, bilo je jasno da se, uz onaj nogometni, u trećem pretkolu Lige prvaka sprema i pravi navijački okršaj. Najvatreniji simpatizeri oba kluba već su nadaleko poznati po svojim incidentima diljem Europe, pa je postojao strah od njihovog međusobnog duela tijekom ovog dvomeča.

Kako se to ipak ne bi dogodilo, ili barem spustilo na najmanju moguću razinu, UEFA je odlučila da će obje utakmice između zagrebačkog i atenskog sastava zbog sigurnosnih razloga biti organizirane bez prisustva gostujućih navijača. Slična je situacija bila na snazi i prije 13 godina, kada je Dinamo u grupnoj fazi Europa lige igrao protiv PAOK-a, no niti to nije dolazak grčkih huligana u hrvatsku metropolu.

Obavijest za navijače ⬇️#dinamozagreb #ucl https://t.co/suHGjBRLrj — GNK Dinamo (@gnkdinamo) August 3, 2023 Neće se, tako, prodavati ulaznice za gostujuće tribine i sektore na Maksimiru, odnosno atenskog OPAP Areni, pa bi domaći sastavi mogli imati još i veću podršku s tribina, brojniju nego što je to inače dozvoljeno. Inače, saznali smo sada i točan datume te satnicu ovih ogleda Dinama i AEK-a. Prvi je na rasporedu 8. kolovoza od 20:45h u Ateni, dok je uzvrat zakazan za tjedan dana na Maksimiru, kada će od 20 sati krenuti konačna odluka o putniku u posljednju fazu kvalifikacija za Ligu prvaka.

