Odjava u Zaprešiću: Hajduk je pobijedio Inter, a Caktaš 19. i 20. golom ‘preskočio’ Marića

Inter i Hajduk priveli su razočaravajuće sezone kraju međusobnim ogledom u Zaprešiću u posljednjem, 36. kolu HNL-a. Hajduk je stigao do pobjede od 4-1 u drugom poluvremenu, a Mijo Caktaš do svog 19. i 20. ligaškog gola ove sezone, čime je na ljestvici najboljih strijelaca preskočio Mirka Marića koji, naravno, učinak još stigne popraviti u utakmici s Lokomotivom.

Hajduk je na početku utakmice dominirao u posjedu, ali neku jasnu ideju što da se s loptom radi nije bilo moguće prepoznati. Vidjeli smo nekoliko pokušaja iz daljine na obje strane, a na prvu pravu priliku čekalo se do 38. minute, kada je Caktaš na prvoj stativi loptu zahvatio glavom, ali je njegov udarac otišao pokraj gola.

Drugo poluvrijeme otvoreno je s dva ekspresno zarađena žuta kartona Marija Vuškovića nakon čega je Hajduk ostao s desetoricom i nakon čega je u razmaku od sedam minuta uspio postići dva gola.

Nakon greške Interove obrane Caktaš je u 57. minuti iz situacije jedan-na-jedan zabio za 1-0, a sedam minuta kasnije Damir Grgić u vlastitu je mrežu spakirao jedno ubacivanje Ivana Dolčeka.

U 73. minuti i Inter je ostao s desetoricom, kada je Nikola Soldo zbog ‘laktarenja’ zaradio drugi žuti karton. Dvije minute kasnije Caktaš je zabio još jednom, za 3-0, i tako postao (trenutno) najbolji strijelac HNL-a. Vrlo bi lako to mogao ostati, i to drugu sezonu zaredom. Bio mu je to, dodajmo, i ukupno 72. gol u HNL-u.

U drugoj minuti sudačke nadoknade Bassel Jradi je iz daljine zabio za 4-0, a do kraja utakmice Komnen Andrić iz slobodnjaka pogađa za 4-1.

Hajduk sezonu tako završava na petom mjestu, dok se Inter kao uvjerljivo najgora momčad prvenstva seli u Drugu HNL. I jedni i drugi, u svakom slučaju, od sezone su očekivali puno više.