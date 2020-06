Odlazak majstora iz sedamdesetih: preminuo je Wes Unseld, nekadašnji MVP NBA lige

Tužan dan u Baltimoreu i Washingtonu. Nekadašnji simbol tamošnjih Bulletsa, prvak i MVP Wes Unseld, preminuo je u 74. godini života nakon dugih problema sa zdravljem, objavili su Wizardsi na svojim društvenim mrežama.

Statement from the family of Wes Unseld.

Mnogi su premladi kako bi se sjetili njegovih igara, ali Unseld je u svoje vrijeme bio jedan od istaknutijih igrača u NBA ligi. Izabran je na draftu 1968. godine kao drugi pick još dok su Bulletsi igrali u Baltimoreu, a ondje je na poziciji centra proveo cijelu igračku karijeru, umirovivši se 1981. godine. U tom je periodu ostvario puno toga — već u svojoj rookie sezoni proglašen je najkorisnijim ligaškim igračem (i, naravno, najboljim novakom) čime se u NBA povijesti može pohvaliti još jedino Wilt Chamberlain. Pet puta bio je pozvan na All-Star, zaključno s 1975. godinom kada je bio i najbolji ligaški skakač. Općenito se Unselda smatra ponajboljim defenzivcem svoje ere, a pamti ga se i kao izrazito vještog dodavača.

RIP Wes Unseld

One of the most underrated players of all time.

• 5x All Star

• Rookie of the Year

• MVP (his rookie year)

• NBA Champion

• Finals MVP

• All NBA

• Rebounding Champ pic.twitter.com/UKHP8jBkni

— Game Examined 🔮💎 (@GameExamined) June 2, 2020