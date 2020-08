Odlazak sa Sicilije: Petra Martić poražena je u polufinalu WTA turnira u Palermu

Nakon suverene igre u prva dva kola i tie-breakova četvrtfinalu, za Petru Martić stigao je polufinalni ogled povratničkog WTA turnira u Palermu protiv Estonke Anett Kontaveit, inače 22. svjetske tenisačice.

I, nažalost, meč se nije pokazao uspješnim: najbolja hrvatska tenisačica izgubila je oba seta (6-2, 6-4), a vrata finala tako su joj zatvorena.

🇪🇪 Unbelievable Anett!#Kontaveit reaches the final of the #PLO20 after beating Martic in just 1h28'. It’s the sixth final in her career.

Kontaveit b. Martic 6-2 6-4#PLO20@WTA pic.twitter.com/wRHiBu2g81

