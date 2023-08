Odlazak servis bombardera: John Isner oprašta se od igranja tenisa nakon US Opena

Prekaljeni američki tenisač John Isner, koji se proslavio kao sudionik najdužeg teniskog meča u Wimbledonu 2010., rekao je u srijedu da će se povući iz profesionalnog tenisa nakon nastupa na ovogodišnjem US Openu u New Yorku.

Isner, koji je prije 13 godina u Wimbledonu pobijedio Francuza Nicolasa Mahuta sa 6-4, 3-6, 6-7 (9), 7-6 (3), 70-68 u 11-satnom epskom meču koji je trajao tri dana, na društvenim mrežama potvrdio je odlazak u mirovinu.

“Nakon više od 17 godina na ATP turnirima, došlo je vrijeme da se oprostimo od profesionalnog tenisa. US Open će biti moj posljednji turnir”, napisao je Isner na Twitteru.

After 17+ years on the ⁦@atptour⁩, it’s time to say goodbye to professional tennis. This transition won’t be easy but I’m looking forward to every second of it with my amazing family.

The ⁦@usopen⁩ will be my final event. Time to lace ‘em up one last time. ❤️ ♥️ 💜 pic.twitter.com/GyRTXGNK8G

— John Isner (@JohnIsner) August 23, 2023