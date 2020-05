Odlazak u Orlando sve je izvjesniji: vrh NBA lige u četvrtak glasa o nastavku sezone

Sinoć smo napisali kako NBA ubrzano radi na povratku, a 31. srpanj stoji u kalendaru kao najizvjesniji datum za povratak američke košarkaške lige. Hoće li se to doista i dogoditi, bit će odlučeno u četvrtak, javlja uvijek pouzdani Adrian Wojnarovski.

Tada će glavni ligaški odbor održati glasanje o nastavku sezone. Pretpostavlja se kako će vlasnici franšiza pružiti podršku planu koji je predstavio Adam Silver, a tiče se već naširoko poznate opcije o nastavku sezone u Orlandu, odnosno, tamošnjem Disney World kompleksu koji jamči najbolje logističke uvjete za jedan takav pothvat kakav je održavanje velikog košarkaškog natjecanja u doba pandemije.

Owners are largely planning to pledge support for Silver's final recommedation on a plan, which teams expect to include invitations for 20-to-22 teams to resume the season, sources tell @ramonashelburne, @ZachLowe_NBA and me. https://t.co/8waxNm1Dpc

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 29, 2020