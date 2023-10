Odlazak zvijezde iz sjene: Andre Iguodala objavio je kraj svoje bogate igračke karijere

Nakon odlaska iz Philadelphije proveo je godinu dana u Denver Nuggetsima, a onda je stigao u Warriorse za koje je u prvoj turi igrao od 2013. do 2019., osvojivši tri naslova. Bio je MVP finala u prvom naslovu Warriorsa 2015., i to zbog svoje defenzivne klinike na LeBronu Jamesu.

Andre Iguodala has retired from the NBA after 19 seasons, per @dealbook pic.twitter.com/k7wWZlQraG

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 20, 2023