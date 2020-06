Odmori se, zaslužio si: Vince Carter potvrdio je odlazak u košarkašku mirovinu

Iako je bilo prilično jasno da će pandemija koronavirusa otjerati Vincea Cartera u zasluženu košarkašku mirovinu, službene potvrde i vješanju tenisica o klin do danas nije bilo.

Čekalo se, prema svemu sudeći, definiranje aranžmana u kojemu će NBA sezona biti nastavljena. Budući da Atlanta Hawksa u Orlandu idućeg mjeseca neće biti, Carter je otklonio sva nagađanja oko toga hoće li ili ne nastaviti igrati i iduće sezone.

“Da, službeno je, više neću igrati profesionalnu košarku”, rekao je Carter na The Ringerovom podcastu “Winging It With Vince Carter”. “Igrat ću kod kuće.”

Carter se iz NBA ‘ispisao’ 11. ožujka ove godine, u produžetku utakmice između Hawksa i Knicksa u Atlanti. Tijekom utakmice stigla je informacija da će liga zbog pandemije biti suspendirana do daljnjeg. Carter je u tom trenutku sjedio na klupi. Brže-bolje poslali su ga na parket i nekoliko sekundi prije kraja produžetka Carter je ubacio svoj posljednji koš u 22 sezone dugoj NBA karijeri — tricu.

Odmori se, zaslužio si.