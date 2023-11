Održan je ždrijeb dodatnih kvalifikacija. Bosna i Hercegovina igrat će protiv Ukrajine

Točnije, trebalo je odlučiti tko će se od trojca Finska–Ukrajina–Island priključiti Pathu A, a koje dvije od tih reprezentaciju ostaju u Pathu B. Tako je Bosna i Hercegovina, jedna od momčadi koja je osvojila svoju skupinu u Ligi nacija, napokon saznala tko joj stoji na putu do prvog nastupa na Euru. U polufinalu će to biti Ukrajina, a u slučaju pobjede u finalu tog turnira čekaju bolji iz ogleda Izraela i Islanda.

🚨🏆 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | EURO 2024 play-off draw is complete!

PATH A:

Poland vs Estonia

Wales vs Finland

PATH B:

Israel vs Iceland

Bosnia-Herzegovina vs Ukraine

PATH C:

Georgia vs Luxembourg

Greece vs Kazakhstan

3 final spots up for grabs in March! 🤩 pic.twitter.com/OWm0DdTnjH

