Održana je konferencija vezana za budućnost NBA lige. Tema je bilo više, a evo nekih zaključaka

Nema jamstava da će se gledatelji moći u potpunosti vratiti u dvorane sljedeće sezone, rekao je NBA povjerenik Adam Silver predstavnicima najboljih svjetskih košarkaša u jednosatnoj telefonskoj konferenciji održanoj u petak, što bi moglo značajno utjecati na poslovnu stranu najbolje košarkaške lige svijeta, objavio je američki ESPN.

Naime, 40 posto dobiti koje liga ostvaruje dolazi od novca koji se obrće u dvorana tijekom odigravanja utakmica.

“Ovo bi se moglo pokazati najvećim izazovom u našem životu”, rekao je Silver igračima tijekom konferencije u kojoj su sudjelovali predstavnici igračkog sindikata i nekolicina igrača koji su postavljali pitanja vezanih za sigurnost, mogući datum nastavka sezone te financijskom utjecaju sadašnje krize izazvane širenjem koronavirusa na buduće sezone.

U petak su Cleveland Cavaliersi, Portland Trail Blazersi i Denver Nuggetsi otvorili vrata svojih trening-centara za individualne treninge igrača, ali to nipošto ne znači skorašnji povratak najboljih svjetskih košarkaša na parkete. Silver je izvijestio igrače da odluka o nastavku sezone ne mora biti donijeta prije lipnja te da se u ovom trenutku najlogičnijim izborom za ponovno igranje čini održavanje svih utakmica na jednom mjestu, a kao mogući domaćini su spomenuti Las Vegas i Orlando. Silver je rekao da nema smisla da momčadi putuju od grada do grada, ako u dvorana ionako neće biti gledatelja.

“Mišljenja smo da je za početak sigurnije biti na jednoj ili dvije lokacije”, rekao je NBA povjerenik te dodao kako će postojati određene sigurnosne mjere koje će biti na snazi, ali da im nije cilj vratiti igrače na parket i držati ih dva mjeseca u hotelu.

Silver se zalaže za odigravanje svih preostalih utakmica u prekinutoj sezoni te za nepromijenjeni format doigravanja na četiri pobjede u svakom krugu, iako je otvoren i za neke modificirane sustave natjecanja koji bi u skraćenoj sezoni uključivali više momčadi. Igračima je rečeno da bi početak sljedeće sezone mogao biti tek u prosincu, bez obzira bude li ova sezona dovršena.

Za dovršetak sezone morat će biti ispunjeni mnogi uvjeti: od trotjednih momčadskih priprema prije nego što se ponovno krene s odigravanjem utakmica, do dovoljne količine testova potrebnih kako bi se igračima i osoblju franšiza jamčila sigurnost po pitanju zaraze koronavirusom. Silver je istaknuo kako pojedinačni pozitivni slučajevi ne bi morali značiti stavljanje cijele momčadi u karantenu, već samo osoba kod koji virus bude detektiran.

Full ESPN story on NBA Commissioner Adam Silver's conference call with players. "…The single greatest challenge of all our lives." https://t.co/GIffomTflH

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 9, 2020