Odvjetnik uhićenih Hrvata: ‘Došli su u Grčku kao turisti te gledati utakmicu. Zar je to zabranjeno?’

Više od tri dana je čak 105 osoba u grčkom pritvoru, nakon velikih navijačkih nereda uoči utakmice AEK-a i Dinama, u kojima je i poginula jedna osoba. Većinom su to hrvatski državljani, di0 kojih je danas ujutro doveden pred suca na atenskom sudu, u sklopu prve faze ispitivanja, a preostali će to obaviti do kraja tjedna. Inače, za samo ubojstvo sumnjiči se trojicu Grka te po jednog albanskog i hrvatskog državljanina.

Po okončanju tih ispitivanja, pred grčkim se medijima pojavio Vassilis Noulezas, inače odvjetnik koji brani pritvorene hrvatske državljane, s pomalo neuobičajenim izjavama.

“Što se tiče Hrvata, oni su došli u Grčku na tri-četiri dana kako bi turistički obišli Atenu i Atiku, pogledati utakmicu i onda otići kući. Zar je to zabranjeno?”, započeo je svoj medijski nastup odvjetnik Noulezas. No, ubrzo je njegov ton postao ozbiljniji, kada se osvrnuo na osumnjičene za ubojstvo Michalisa Katsourisa, AEK-ovog navijača. “Počinitelj je mogao biti Hrvat, Albanac ili Grk, ali dok je istraga u tijeku, nitko nema pravo prejudicirati o tome što se dogodilo. U isto vrijeme, nitko ne smije biti oslobođen krivice. Grčka je pravna država, pa moramo biti dosljedni u provođenju njenih zakona prema svima. Nemojmo dizati tenzije i loše utjecati na veze između naša dva naroda. Hrvati su većinom miroljubivi, baš kao i mi”, zaključio je Noulezas.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se