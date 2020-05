Oglasio se neuništivi Gronkowski: “Ponovno sam osjetio vatru i prilika za povratak se ukazala”

Kečeri mogu pričekati. Rob Gronkowski vraća se u NFL i ponovno će igrati s Tomom Bradyjem, ovaj put u redovima Tampa Bay Buccaneersa, objavljeno je još jučer. Bucsi su New England Patriotsima morali poslati izbor četvrtog kruga nadolazećeg drafta (ukupno 139. pick) za Gronka i igrača iz sedmog kruga drafta 2020. (ukupno 241.).

Vijest je to koja je uzdrmala američki sportski svijet, a legendarni tight end u razgovoru s The Associated Pressom detaljno je otkrio okolnosti koje su dovele do njegova povratka iz igračke mirovine. Sve, naravno, počinje od Bradyja.

“Imali smo, prvotno, mali razgovor. Nije bilo pritiska s bilo koje strane, našli smo se radi loptanja”, započeo je priču Gronk. “Rijetko smo pričali o njegovoj odluci ili tome gdje se ja nalazim sa svojom karijerom. Ali, rekao sam mu da me zanimaju njegovi potezi i da, čak i u slučaju da je ostao u Patriotsima, postoji šansa da se vidimo. Tada su te diskusije počele i obojica smo ponovno osjetili onu staru vatru.”

Gronkowski se umirovio 2019. godine nakon što je New Englandu pomogao osvojiti treći Super Bowl u nedavno svršenom desetljeću i šesti ukupno. Razlog tome bilo je zdravlje — tijelo mu je, nakon niza pretrpljenih ozljeda tijekom karijere, bilo poprilično umorno.

“U međuvremenu sam cijelo vrijeme dobivao prilike vratiti se natrag, što je posebno”, pojasnio je u nastavku. “Međutim, uvijek sam govorio da se neću vraćati ako se ne osjećam dobro, zdravo i spremno. Sada je došao trenutak za to. Prije godinu dana definitivno nije bilo tako, mom tijelu bio je potreban odmor.”

Naravno, peterostruki Pro Bowler osvrnuo se i na odnos s Bradyjem kao i na stanje ekipe u Tampi.

“Igranje s Tomom je posebno. Imamo odličnu kemiju, svaki put kad se nađemo vratimo se u dobra, stara vremena”, priznao je. “On je bio šlag na tortu mom dolasku u Tampu. Vidio sam što se dolje događa, pružila se prilika zaigrati s tamošnjim napadom. Imaju odlične wide receivere, druge izvrsne tight endove… Sada je prava šansa.”

Vidjet ćemo u kakvom će se stanju Gronk vratiti, ali vjerojatno nas čeka dobra zabava. Sada se samo nadamo kako će se stvoriti uvjeti da NFL sezona normalno krene u rujnu…