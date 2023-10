OK, Milan je svladao Genou, ali moramo pohvaliti vratara Girouda koji je upisao clean sheet

Zapravo, cijeli pogodak imao je američki predznak; Pulisicev sunarodnjak Yunus Musah ubacio je s desne strane, a bivši Chelseajev igrač sjajno je primio loptu, okrenuo se i opalio prema vratima Genoina čuvara mreže Josepa Martíneza, matiravši ga. Trajala je duga VAR provjera zbog mogućeg igranja rukom američkog reprezentativca, ali pogodak je ipak potvrđen.

Još uvijek mladom nogometašu (podsjetimo, ima 25 godina) ovo je bio četvrti ovosezonski zgoditak u Serie A, a još bilježi i jednu asistenciju.

CHRISTIAN PULISIC GIVES AC MILAN THE LEAD IN THE 87TH MINUTE FROM AN ASSIST FROM NONE OTHER THAN YUNUS MUSAH 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/nDqAkhEcKM

— Alexi Lalas' State of the Union Podcast (@SOTUWithAlexi) October 7, 2023