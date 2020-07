Oko bijele točke vrti im se svijet: Bruno zabio iz penala, a Lingard potvrdio Unitedovu Ligu prvaka

Utakmica između Leicester Cityja i Manchester Uniteda u Engleskoj je imala jednaku težinu poput one koju je sinoć u HNL-u imao ogled između Osijeka i Lokomotive. Igralo se za mjesto koje (u premijerligaškom slučaju izravno) vodi u Ligu prvaka, Jamie Vardy želio je pokojim novim pogotkom zadržati Zlatnu kopačku koju su mu namjeravali preoteti Danny Ings i Pierre-Emerick Aubameyang, a lesterski trener Brendan Rodgers nadao se pozitivnoj reakciji osakaćene momčadi koja je u osam prvenstvenih utakmica od restarta slavila tek dvaput. S druge strane, Manchester United bio je u rijetko viđenom naletu (13 uzastopnih ligaških utakmica bez poraza) na krilima svog ubojitog napada.

Nije bilo tako ubojito, ali posao je odrađen. United je slavio na King Poweru 2-0…

Velika većina prvog poluvremena nije odavala dojam pretjerano zanimljivog ogleda. Obje momčadi vrlo su se oprezno postavile na terenu, nervozno pokušavajući održati koncentraciju u obrambenim zadacima kako bi se spriječio neželjeni odlazak u minus i remećenje planova. Međutim, lapsusa je, kao i uvijek, bilo: prvi je počinila mančesterska obrana u 14. minuti kada je, nakon osvojene lopte u opasnoj zoni, u priliku ušao Wilfred Ndidi hrabro opalivši po golu, ali lopta je otišla previsoko. Dvadesetak minuta kasnije pokušao je i Tielemans, ali ponovno neprecizno.

United se počeo buditi i pokazivati bljeskove svog raspucanog napada u posljednjih pet minuta prvog dijela. Prvo je posljednja lisičja linija u korner odbila Martialov pokušaj s ruba kaznenog prostora u prvoj minuti sudačke nadoknade, a onda je nakon ubačaja iz kuta Kasper Schmeichel obranio Rashfordov udarac. U tim je trenucima Chelsea poveo na Stamford Bridgeu protiv Wolvesa prekrasnim Mountovim zgoditkom iz slobodnog udarca i tako pobjegao na treće mjesto, nedugo zatim Olivier Giroud dodao je drugi, a čekali smo nastavak šahovske partije na King Poweru.

Leicester je nešto bolje i hrabrije ušao u drugo poluvrijeme, a najkonkretnija prilika uslijedila je u 60. minuti kada je Vardy, iz situacije koja na prvu nije izgledala poprilično opasno, glavom pogodio gredu na Tielemansov ubačaj iz prekida. Međutim, osam minuta kasnije dogodilo se nešto što u Premier ligi viđamo vrlo često: kazneni udarac u korist Manchester Uniteda, rekordni 14. ove sezone. Jonny Evans zahvatio je Anthonyja Martiala kojega je ranije možda faulirao i Wes Morgan, a Martinu Atkinsonu to je bilo dovoljno za upiranje na bijelu točku.

Manchester United's 14th penalty of the season is more than any team has been awarded in Premier League history. pic.twitter.com/f1C5VHUTqE

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 26, 2020