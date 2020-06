Oko njega sve se žuti: Klaus Gjasula skupio najviše žutih kartona u jednoj sezoni Bundeslige

Jedni održavaju besprijekornu golgetersku formu, drugi asistiraju kao na traci, a treći su nevjerojatno konstantni u dobivanju javnih opomena.

Pogledajte samo Klausa Gjasulu. Prošlog tjedna pisali smo kako je skupio već 16 žutih kartona u aktualnoj bundesligaškoj sezoni, čime je izjednačio rekord kojeg je u sezoni 1998./99. postavio Tomasz Hajto, tadašnji Duisburgov igrač. Ovog je popodneva nekadašnjeg poljskog braniča ostavio iza sebe…

The moment Klaus Gjasula made Bundesliga history. A no-nonsense barge in the back to secure his record-breaking 17th yellow card of the season. pic.twitter.com/hU6QJhmB11 — Squawka News (@SquawkaNews) June 13, 2020

Start nad mladim američkim napadačem Joshom Sargentom u 32. minuti bio je dovoljan da albanski reprezentativac nastavi svoj nevjerojatni niz, a u cijeloj je priči možda i najzanimljivije to što Gjasula niti jednom nije pocrvenio u procesu dobivanja žutih kartona te kako suspenziju više ne stigne zaraditi (osim ako napokon pocrveni) s obzirom na to da su potpuno posrnulom Paderbornu ostale još tri utakmice do kraja.

Inače, posljednja ligaška momčad danas je kod kuće izgubila od Werdera neslavnim rezultatom 5-1 pri čemu je bremenski klub nastavio juriti opstanak u završnim prvenstvenim kolima, a Paderbornov ratnik s kacigom izašao je iz igre u 64. minuti.

6 – Of players with only goals in away games this Bundesliga season, Davy Klaassen has scored the most (6). Tour. pic.twitter.com/Qyxuj5n0A5 — OptaJohan (@OptaJohan) June 13, 2020

Jasno, ne može si dopustiti eventualno isključenje i prekid odlične forme…