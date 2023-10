Olie the goalie: Milanovi navijači sada mogu kupiti i Giroudov vratarski dres s brojem devet

Sigurno ste svjedočili ludim scenama iz Genove gdje je Olivier Giroud morao stati na gol Rossonera. Postao je Francuz planetarna zvijezda na nekoliko dana, a klub je od toga odlučio i zaraditi. Milan je tako u prodaju stavio vratarski dres s Giroudovim prezimenom otisnutim na poleđini, nakon što se napadač iskazao na golu u pobjedi 1-0 kod Genoe u subotu.

Vratar Milana Mike Maignan dobio je crveni karton kasno u sudačkoj nadoknadi, a Giroud je zauzeo njegovo mjesto, sjajno obranivši udarac Georgea Puscasa neposredno prije posljednjeg sučevog zvižduka. Milan je također dodao Girouda na popis vratara prve momčadi na svojoj web stranici.

“Sinoć je Olivier Giroud postao dio povijesti Milana hrabrom obranom vrata AC Milana u posljednjim minutama utakmice Rossonera protiv Genoe”, stoji u priopćenju Milana.

