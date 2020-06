Olimpia Milano poprilično je ambiciozna. Nakon Hinesa, stigao je i Malcom Delaney

Olimpia Milano misli ozbiljno.

Prošlog tjedna klub je osigurao usluge Kylea Hinesa, 33-godišnjeg američkog centra koji je pristigao iz CSKA Moskve i koji u svom trofejnom regalu drži četiri naslova euroligaškog prvaka ostvarenih sa spomenutom ruskom momčadi i Olympiacosom. Osim toga, Hines se može pohvaliti i dvama priznanjima za najboljeg euroligaškog defenzivca, a odsad će mu u Milanu društvo praviti i sunarodnjak Malcolm Delaney.

OFFICIAL: Olimpia Milan announced a two-year deal with Malcolm Delaney | Eurohoops https://t.co/63OFqhGNPh — Eurohoops (@Eurohoopsnet) June 2, 2020

Razigravač koji je dvije godine proveo i u dresu Atlanta Hawksa prošlu je sezonu odradio u Barceloni gdje je u Euroligi u prosjeku postizao 11 koševa po utakmici, a najbolju europsku kampanju imao je u sezoni 2015./16. kada je u Lokomotivu iz Krasnodara imao prosjek od 19.7 koševa u elitnoj europskoj košarkaškoj diviziji.

“Malcolm Delaney je etablirani igrač koji će u naš tim donijeti pobjednički mentalitet i pokazati veliku motivaciju”, tvrdi Olimpijin direktor Christos Stavropoulos. “On je čovjek kojeg smo tražili i sretni smo što je sada s nama.”

Spomenimo još i to da je Milano prije nekoliko dana produljio ugovor s još jednim Amerikancem, Kalebom Tarczewskim, do 2023. godine, a klub je napustio i domaći košarkaš Amedeo Della Valle. Šuška se kako bi sljedeća akvizicija mogao biti iskusni Luigi Datome, spominje se i Shavon Shields iz Baskonije, a eventualni dolasci dotičnih ne bi nas ni čudili s obzirom na to kako se klub počeo pojačavati…