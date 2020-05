Olmo i dalje nije Leipzigova opcija, unatoč pet izmjena. Kiks protiv Freiburga odgledao je s klupe

Uz njegovo ime i dalje stoji — četiri utakmice i 189 minuta u njima.

Dani Olmo niti danas, u povratničkom bundesligaškom kolu, nije dobio priliku kakvoj se nadao dok je u unosnom transferu zagrebački Dinamo mijenjao RB Leipzigom.

U subotnjoj utakmici 26. kola njemačkog nogometnog prvenstva trećeplasirana momčad dočekala je Freiburg i u uvjetima sasvim suprotnima od onih na koje smo navikli razočarala svoje navijače odigravši tek 1-1 sa suparnikom od kojeg ima 14 bodova više i daleko veće ciljeve.

Mnoge pratitelje razočarava situacija u kojoj se nalazi španjolski veznjak. Takvi dižu malu bunu na Twitteru podsjećajući trenera Juliana Nagelsmanna na igrača zaboravljenog na klupi za pričuve.

No Dayot Upamecano and Ibrahima Konate on the bench ? Marcel Sabitzer and Dani Olmo also on the bench ? Bold move https://t.co/s4FxOToRzV

— Luke (@luqmanabdsalim) May 16, 2020