On je svoje odradio: Arsenal je dogovorio Xhakin transfer u Bayer Leverkusen, piše Romano

Već je otprilike mjesec dana poznato kako je Xhaka dogovorio osobne uvjete s Bayer Leverkusenom, a Arsenal je sada dogovorio transfer s Nijemcima, javlja Fabrizio Romano.

Arsenal je zapravo imao dogovor s Xhakom da ga je spreman pustiti ako potpiše Declana Ricea, a budući da je sve spremno za Englezov transfer na Emirates, otvaraju se i vrata za Švicarčev odlazak. Xhaka, koji ima 30 godina, potpisat će petogodišnji ugovor s Leverkusenom i tako se vratiti u Bundesligu, a Arsenalu će pripasti 25 milijuna eura odštete.

Granit Xhaka to Bayer Leverkusen, here we go! Agreement reached in May now being signed between clubs — green light arrived after Rice deal done. 🚨🔴⚫️ #transfers

Arsenal will receive €25m fee for Xhaka.

Understand Granit will sign until June 2028, five year deal.

Done. ✔️ pic.twitter.com/qoUmfqRQJ7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2023