Onana brutalno iskren nakon poraza: ‘Ja sam iznevjerio momčad. Izgubili smo zbog mene’

Manchester United sinoć je ubilježio još jedan poraz; u Münchenu je izgubio 4-3 od Bayerna i veći dio utakmice proveo je u gorem minusu, a mnogi će nakon izgubljene utakmice u prvom kolu Lige prvaka upirati prstom u vratara Andréa Onanu.

Kamerunski čuvar mreže već je dobio podosta kritika od dolaska na Old Trafford zbog nekoliko pogodaka koje je primio, a sinoćnji je posebno zabolio. United se hrvao s Bayernom sve do 28. minute kada se jedan udarac Leroya Sanéa prošuljao ispod Onane i otkotrljao u mrežu, a to je bila situacija zbog koje se Kamerunac grizao cijelu večer.

Iako je ubilježio respektabilnih pet obrana, bivši Interov čuvar mreže zatražio je razgovor s medijima poslije utakmice kako bi se ispričao klubu i navijačkoj zajednici, a pritom je bio brutalno kritičan prema sebi. “Teško je izgubiti na ovaj način, mislim da smo na početku bili jako dobri i onda izgubili kontrolu poslije moje pogreške”, naglasio je Kamerunac. “Teška je to situacija za nas i posebno za mene, ja sam onaj koji je iznevjerio momčad. Bili smo jako dobri, mislim da smo izgubili zbog mene. Trebamo nastaviti dalje, ovo je život vratara. Ja sam kriv jer nismo pobijedili.” Onana smatra da njegova karijera na Old Traffordu nije počela na najbolji način i da mora još puno toga pokazati. “Bili smo dobri na lopti, oni nisu kreirali šanse, prvi udarac unutar okvira završio je u golu mojom pogreškom”, izjavio je. “Ekipa je pala zbog toga. Moram naučiti iz toga, biti jak, nije lako. Imam još puno toga za dokazati; da budem iskren, moj start u Manchesteru nije onakav kakav sam želio. Moramo biti ambiciozni jer smo velik klub. Imali smo veliku priliku vratiti se nakon negativne situacije, ali je teško. Moramo se držati zajedno i nastaviti raditi, naučiti iz svojih pogrešaka, to je jedina ispravna stvar.” Onana je u dosadašnjih šest nastupa za United samo jednom sačuvao čistu mrežu i to u prvom kolu Premier lige protiv Wolvesa gdje su Crveni vragovi imali više sreće nego pameti, a u tom je razdoblju primio 14 golova.

