Ono o čemu se dugo pričalo, dobilo je i potvrdu: Maurizio Sarri je najuren s Juventusove klupe

Bio je 16. lipnja kad je stigla službena potvrda prema kojoj Maurizio Sarri preuzima vođenje Juventusove nogometne momčadi na sljedeće tri sezone. Taj trogodišnji ugovor, potvrđeno je, raskinut je danas nakon razočaravajućih rezultata najjačeg talijanskog kluba koji je u aktualnoj sezoni osvojio ʻsamoʼ titulu u nacionalnom prvenstvu.

Trubio je Sarri nakon eliminacije kluba u osmini finala Lige prvaka protiv Lyona da bi uvreda za čelnike kluba kakav je Juventus bilo suditi o njegovoj sudbini temeljem tek jedne utakmice. Kojom je, usput budi rečeno, on bio zadovoljan pa je poslije ispadanja od francuske momčadi ustvrdio da je od svojih igrača očekivao manje od onog što je dobio.

Official | Maurizio Sarri relieved of his duties.https://t.co/39vYyBXaqo pic.twitter.com/k2dxnmkokT

— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfcen) August 8, 2020