Opasnost s lijeva: Marko Divković opet je sjajnom partijom doveo Brøndby na korak do vrha

S obzirom na brojne ozljede i probleme na lijevoj strani napada, hrvatski izbornik Zlatko Dalić našao u problemima, morat će isprobati neke druge opcije na toj poziciji za buduće razdoblje. Možda će se među njima naći i dosad relativno nepoznati Marko Divković, od prošle godine član danskog prvoligaša Brøndbyja.

Taj 24-godišnjak nije se okušao u hrvatskom nogometu, već kao 14-godišnjak je iz redova slavonskog niželigaša Otoka otišao u jednu od Arsenalovih omladinskih kategorija. Nije se tamo uspio probiti, pa je sreću potražio u Dunajskoj Stredi, no tek sad je zasjao u punom sjaju. Pogotovo to vrijedi za ovu sezonu, na čijem je početku jedan od ponajboljih igrača u danskom prvenstvu, što je i jučer opet dokazao.

U Brøndbyjevoj pobjedi od 3-0 u gostima kod Hvidovrea sudjelovao je s po jednim pogotkom i asistencijom, a nedavno je uvršten i u momčad mjeseca u danskoj Superligi. Za svoju je jučerašnju predstavu zaradio Sofascoreovu ocjenu od čak 8,6, a usput je upisao svoju već četvrtu ligašku asistenciju, što ga trenutno smješta na drugo mjesto u toj rubrici.

Iako je nominalno krilni igrač, trener Jesper Sørensen sve ga više koristi na poziciji bočnog igrača na lijevoj strani. To mu, očito, baš i odgovara, pa je na taj način postigao i svoj jučerašnji pogodak. Ostao je usamljen na tom dijelu terena, što je primijetio i njegov suigrač Nicolai Vallys i poslao mu loptu. Divković je to iskoristio na najbolji način i vrlo preciznim udarcem pod gredu doveo Brøndby do vodstva.

Inače, Divkovićev je sastav trenutno na drugom mjestu danskog prvenstva, s 21 osvojenim bodom nakon 10 odigranih kola. Ispred njih samo je branitelj naslova København, i to s tek jednim bodom više od Brøndbyja. Ako ovako nastavi, mogao bi se Divković i njegovi suigrači boriti i za ligaški naslov, a onda možda ni Dalićev poziv neće izostati…