Opet onaj stari: Antoine Griezmann zabio je tri komada Celti

Antoine Griezmann is the first LaLiga player to reach 30 goal involvements in the year of 2023 in all competitions. 👏

🇫🇷Antoine Griezmann – 30 G/A

🇧🇷Vinicius Jr – 27 G/A

🇵🇱Robert Lewandowski – 26 G/A

[@LaLigaenDirecto] pic.twitter.com/hyw3KYzlFV

— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) October 21, 2023

Sada je drugi strijelac lige, sa sedam pogodaka u devet utakmica, odmah iza Judea Bellinghama. Inače, u 2023. je najučinkovitiji igrač La Lige; ima 30 sudjelovanja u golovima kroz pogotke i asistencije, čime je ispred Viniciusa Jr.-a i Roberta Lewandowskog.

Kada on igra dobro i Atlético igra dobro.