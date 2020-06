Opet taj Lewandowski: postao je prvi stranac s 33 pogotka u jednoj sezoni Bundeslige

Kakav bi to, pobogu, bundesligaški vikend bio kada ne bismo bili primorani nešto napisati o Robertu Lewandowskom?

Bayernova tiha fešta na Allianz Areni danas se održala prilikom Freiburgova gostovanja. Završilo je 3-1, nova tri boda su u džepu, trofej prvaka pomalo se lašti, a zabijali su prvo u 15. minuti Joshua Kimmich pa dvaput fenomenalni Poljak, u 24. i 37. minuti.

Robert Lewandowski has been directly involved in more league goals (37) than any other player in Europe's top five divisions this season: ❍ 30 games

❍ 33 goals

❍ 4 assists His best-ever Bundesliga season. 🔥 pic.twitter.com/XNzJbWqY5g — Squawka Football (@Squawka) June 20, 2020

Tim se pogocima popeo do skora od 33 zgoditka u ovosezonskoj Bundesligi, čime je postao prvi stranac kojemu je to uspjelo. Ne samo to, već je po svim parametrima odigrao savršenu utakmicu. Točnost dodavanja bila mu je na 92 posto od čega je njih čak sedam bilo ključno, a time je izjednačio ovosezonski prvenstveni rekord. Sve tri duge lopte koje je poslao prema svojim suigračima bile su točne, a spomenimo i da je imao prste u čak 10 udaraca na susretu. Kada to usporedimo sa Freiburgovih ukupnih 11 (pri čemu je Hölerov pokušaj iz 33. minute odsjeo u mreži), dobivamo jasan uvid u njegovu dominaciju.

Robert Lewandowski is the first non-German player to score more than 31 goals in a Bundesliga season 🇵🇱👑 pic.twitter.com/4kBZv0loUW — ESPN FC (@ESPNFC) June 20, 2020

Stranac je ušetao u bavarski saloon i pokazao da je najbolji revolveraš u gradu. I to radi iz godine u godinu…