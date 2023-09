Opet ti Talijani: Srbija je prosula 16 razlike i ponovno izgubila od Italije

Talijani su počeli agresivno i vrlo brzo pokazali suparnicima da im neće biti nimalo lako; u prvoj četvrtini imali su i plus 10, ali Srbi su ipak uspjeli malo istopiti taj zaostatak i u drugu četvrtinu ući s minus četiri. Pritom su im poprilično pomogli Talijani koji su u tim trenucima gubili lopte i promašivali šutove s linije slobodnih bacanja.

Međutim, uslijedio je bolji period srpske igre pa su Pešićevi momci na predah otišli s plus dva, a u trećoj su otišli i na 16 poena prednosti i činilo se kao da lome utakmicu u svoju korist. Međutim, Simone Fontecchio iz Utah Jazza igrao je sjajnu utakmicu i nemilice zabijao te tako ostavljao Talijane u igri, a pomogao mu je i iskusni Gigi Datome. Dvojac je na kraju treće četvrtine napravio seriju 15-2 i sa samo minus tri ušao u posljednju dionicu utakmice, a i nju je Italija započela na visokoj razini i Srbi su se našli u problemu.

🇮🇹 Italy come back from 16 points down to deliver a massive blow to 🇷🇸 Serbia 😱#FIBAWC #WinForAll pic.twitter.com/uis7p89y8L

— BasketNews (@BasketNews_com) September 1, 2023