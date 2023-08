Opravdano nosi svoj nadimak: Ivan Rakitić sjajnim je projektilom zabio novi gol za Sevillu

Kada Ivan Rakitić zabije gol za Sevillu, gotovo da više uopće i ne treba dodatno napominjati da je to bio sjajan pogodak, jer su takvi praktički svi njegovi zgodici. U tu kategoriju definitivno pripada njegov sinoćnji gol, iz prijateljskog ogleda s Crystal Palaceom u Detroitu. Nekadašnji hrvatski reprezentativac mrežu je zatresao u 44. minuti, dovevši tada svoju momčad do vodstva.

I to na kakav način, u maniri prekaljenog nogometnog asa, što on svakako i jest. Nakon jednog kornera, Palaceovi igrači pokušali su raščistiti situaciju, no nisu to dovoljno dobro napravili. Lopta je luku stigla do Rakitića na desnoj strani napada, ali podosta iskosa. No, niti to, kao ni činjenica da se ispred njega nalazi šuma igrača, nisu Rakitića spriječili da lopti nađe put do mreže.

Opalio je Raketa isprve, bio je to fantastičan i silovit volej, golman Sam Johnstone nije tu ništa mogao. Nastavio je tako bivši Vatreni svoj dobar niz u pripremama, jer je protiv Hanse iz Rostocka nedavno upisao i asistenciju. No, nakon što je zabila Sevillina desetka, stigao je red i na Palaceovu. U 75. je minuti Eberechi Eze poravnao rezultat na 1-1, pa je odluka o pobjedniku ovog dvoboja u SAD-u pala nakon raspucavanja. I to samo jedne serije, u kojoj se opet istaknuo Rakitić. On je svoj udarac s bijele točke pretvorio u pogodak, što se ne može reći za Palaceovog stopera Joachima Andersena, stoga je Sevilla ipak odnijela pobjedu na kraju.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se