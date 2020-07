Oproštaj mađioničara: Santi Cazorla danas je odigrao posljednju utakmicu za Villarreal

Nasmiješeni mađioničar oprostio se od Žute podmornice.

Villarreal je kod kuće bez problema isprašio Eibar rezultatom 4-0, osigurao peto mjesto u prvenstvu i Europsku ligu, a sve pogotke zabio je u posljednjih 20-ak minuta. Strijelci su bili André-Frank Zambo Anguissa, Gerard Moreno dvaput i Moi Gómez, a u 82. minuti travnjak je napustila legenda španjolskog nogometa koja je danas odigrala posljednju utakmicu u žutom dresu.

#VillarrealEibar | 4-0 🚨 FULL-TIME | The perfect end to a great @LaLigaEN season and an an emotional day. The Yellows end the season fifth and say goodbye to Bruno Soriano and @19SCazorla with a 4-0 win thanks to goals from Anguissa, @GerardMoreno9 (2) and Moi Gómez. 💛👏💪 pic.twitter.com/5BEdxV1XCb

— Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) July 19, 2020