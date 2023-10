Oproštaj od legende: Unitedovi navijači odaju počast Sir Bobbyju ispred statue ‘Trojstva’

Navijači Manchester Uniteda okupili su se u nedjelju na Old Traffordu kako bi se prisjetili velikana Crvenih vragova Sir Bobbyja Charltona, koji je preminuo u subotu u 86. godini dok je njegov United sa skupinom navijača gostovao kod Sheffield Uniteda.

Navijači su stajali u redu kako bi se upisali u knjigu žalosti i položili cvijeće i šalove u podnožju statue ispred Old Trafforda gdje su ovjekovječeni Charlton, Denis Law i George Best kao Unitedovo ‘Trojstvo’. Jedan od navijača je stavio svoj šal oko vrata Charltonovog kipa.

Bobby Charlton je čak 17 godina proveo na Old Traffordu te je za United upisao 758 nastupa uz 249 pogodaka. S klubom je osvojio naslov prvaka Europe (1968.), tri naslova prvaka Engleske i jedan FA Kup. Po završetku igračke karijere Charlton je 39 godina radio kao direktor u Manchester Unitedu.

🚨📸| #mufc fans queue up outside Old Trafford to sign book of condolence for Sir Bobby Charlton. 🕊️ pic.twitter.com/WBuj1fT1uH

— Red Central (@RedCentrall) October 22, 2023