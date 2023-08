Oproštaj od ozbiljnog nogometa: i Sergej Milinković-Savić je prešao u Saudijsku Arabiju

Ovog je prijelaznog roka očito u velikom zamahu trend prelazaka u neki od klubova iz Saudijske Arabije, oni se ostvaruju praktički na dnevnoj razini. I dok je to donekle legitimno za nogometaše koji pred zalaz svoje karijere žele ugrabiti pozamašne ugovore igrajući u podosta slabijoj ligi, teško se neko opravdanje može naći za igrače u najboljim godinama.

Tako je 26-godišnji Portugalac Rúben Neves iz Wolverhamptona stigao u Al Hilal, a toj se momčadi sada priključio još jedan vezni igrač koji je mogao još puno toga pokazati u Europi. Riječ je o Sergeju Milinković-Saviću, za kojeg je Lazio nekad tražio i troznamenkastu brojku milijuna eura na ime odštete, no sada je i ovaj srpski reprezentativac otišao na Bliski Istok, sa samo 28 godina.

Prema navodima, rimski prvoligaš u ovom poslu nije dobio niti polovinu nekad tražene odštete, spominje se cifra od oko 40 milijuna eura. Ono što je popularnog SMS-a sigurno povuklo prema Al Hilalu je nevjerojatna plaća, pa će po završetku ovog trogodišnjeg ugovora dobiti čak 60 milijuna eura. Značajan je to skok u odnosu na ono što je primao u Laziju, koji mu je godišnje uplaćivao tek oko šest milijuna eura.

Takav novac teško bi dobio igdje u Europi, no mora se i on i svi ostali koji dolaze na Bliski Istok zapitati vrijedi li to zapravo odricanja od ozbiljne nogometne karijere na najvišoj razini…