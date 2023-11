Opus Arena opet će biti popunjena do kraja. Osijek je rasprodao sve karte za sraz s Hajdukom

Utakmica koja je bila na rasporedu još početkom kolovoza, odigrat će se tek tri mjeseca poslije. Osijek će u srijedu od 17 sati na Opus Areni napokon ugostiti Hajduk, dvoboj je to prvotno zakazan za treće kolo HNL-a. Novi je to sraz ova dva suparnika nakon samo 17 dana, odnosno njihovog okršaja na Poljudu u kojem su gosti slavili s 2-0 i tako smijenili tadašnjeg trenera Bijelih Ivana Leku.

Bit će to prvo gostovanje Hajdukovih navijača na novom Osijekovom stadionu, koji će ove srijede biti ispunjen do posljednjeg mjesta. Tako su danas objavili iz kluba, sve raspoložive ulaznice za ovu utakmicu već su rasprodane. Ostvareno je to čak i bez online prodaje, ali i uz zaštićenu prodaju koja je trajala od četvrtka do subote, kad su pravo kupnje imali oni s barem jednim dolaskom na Opus Arenu ove sezone.

Prodane su sve raspoložive ulaznice za derbi! Vidimo se u srijedu na Opus Areni! 🏟️ pic.twitter.com/EpAjjmHTpV — NK Osijek (@nkosijek) November 6, 2023 Nije ovo prvi put da je ovo najmodernije nogometno zdanje u Hrvatskoj rasprodano, takva je situacija bila i na njegovom domaćem otvaranju protiv Slaven Belupa (6-1), kao i onom europskom sa Zalaegerszegom (1-0). Isto tako, sva mjesta su bila popunjena i kad je gostovao Dinamo (2-3), ali i turska reprezentacija u okršaju s Vatrenima (0-1).

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se