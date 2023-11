Oreščanin je dobro krenuo s U-19 Vatrenima. Na startu kvalifikacija svladali su Armeniju

Od danas pa do idućeg utorka, Hrvatska U-19 reprezentacija sudjelovat će u prvom krugu kvalifikacija za Europsko prvenstvo, i to u svojstvu domaćina skupine. Mladi Vatreni svoje će utakmice igrati u Rovinju, gdje su ovog popodneva snage odmjerili s Armenijom te nakon preokreta ipak došla do pobjede od 2-1.

Bila je to i prva natjecateljska utakmica za novog izbornika Sinišu Oreščanina, dosad je u pet prijateljskih ogleda upisao jednu pobjedu te po dva remija i poraza. Najviše zasluga za ovakav ishod ide mladom Dinamovom asu Luki Vrbančiću, s dva je zgoditka u razmaku od samo pet minuta trasirao put prema pobjedi naše reprezentacije.

Inače, u prvom su dijelu Armenci čak pružili i bolju predstavu od Hrvatske, s dvije vrlo dobre šanse za gol te krasnim pogotkom Edika Vardanjana iz 23. minute. Opasan je cijelo vrijeme na desnoj strani napada bio Vardan Tovmasjan i radio dosta problema našoj obrani, a tad je preciznim ubačajem pronašao suigrača na rubu kaznenog prostora, koji je iz voleja loptu pospremio u rašlje vratara Borne Buljana. Hrvatska reprezentacija do 19 godina danas je započela svoj nastup u prvom krugu kvalifikacija za #U19EURO – sretno! 🔥 🇭🇷🇦🇲 15/11, Rovinj

🇭🇷🇫🇴 18/11, Rovinj

🇭🇷🇮🇱 21/11, Rovinj 📺 MAXSport#Obitelj pic.twitter.com/NSmFR5l5gy — HNS (@HNS_CFF) November 15, 2023 Vrbančić je i u uvodnih 45 minuta prikazao vrlo dobru igru, a u nastavku je to samo i potvrdio s tim važnim pogocima. Najprije je u 66. izjednačio snažnim udarcem s 20-ak metara matirao golmana Hajka Hačatrjana, da bi slično ponovio pet minuta poslije. Tad se nalazio nešto bliže vratima, otprilike na rubu kaznenog prostora, no i u težoj situaciji, jer je ispred njega bilo nekolicina armenskih braniča. Rezultat se više nije mijenjao, Oreščaninove mlade trupe tako su na nešto teži način ipak upisale trobod na startu kvalifikacija. Inače, u drugoj utakmici ove skupine, koja se igrala u Poreču, Izrael je s glatkih 6-0 slavio protiv Farskih Otoka. Baš će potonja reprezentacija biti idući suparnik mini-Vatrenih, ta je utakmica na rasporedu za tri dana u Rovinju, a nastavak kvalifikacija izborit će dvije najbolje momčadi.

