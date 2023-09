Orijent Express: Carevićev Šibenik vodio 3-1 na Krimeji, naposljetku je izgubio 5-4

Reprezentativna pauza nekad nam daje razlog i za detaljnije praćenje hrvatskog niželigaškog nogometa gdje ponekad zna iskočiti pokoji biser od utakmice, a jedan se danas pojavio u Prvoj NL. Orijent je u petom kolu tog natjecanja dočekao vodeći Šibenik koji je zapravo bio favorit na Krimeji; momčad koju vodi Fausto Budicin još nije bila slavila u aktualnoj sezoni, a Narančasti su bili stopostotni.

Imala je ekipa sa Šubićevca vrlo dobar temelj za pobjedu; vodila je 3-1 poslije prvog poluvremena, no onda je u vrtoglavom razvoju događaja izgubila 5-4.

Šibenčani su imali sve u svojim rukama; u 13. minuti poveli su preko Josipa Majića koji je tada realizirao udarac s bijele točke, a upozorenje je stiglo u 20. kada je svoj prvi pogodak zabio 20-godišnji Gambijac Baboucarr Faal i izjednačio na 1-1. Ime je to koje će gosti definitivno zapamtiti, ali doći ćemo do njega kasnije — spomenimo samo da su Narančasti do poluvremena zabili još dva gola preko Carlosa Torresa i Ivana Božića (iz još jednog kaznenog udarca).

A onda, nevjerojatni Orijentov pothvat: Riječani su u drugom poluvremenu zabili četiri gola i otišli na 5-3 uz sveopće veselje okupljenih Red Fuckersa. Andrija Bubnjar u 47. je ubacio u peterac, a ondje se opet pronašao Faal i smanjio na 3-2. Mario Tadejević potom je u 61. izjednačio glavom poslije izvedenog kornera, a apsolutni delirij osigurao je Faal koji je u 85. fenomenalno tukao iz voleja s 20-ak metara i matirao Antonija Đakovića za svoj hat-trick i Orijentovo vodstvo.

Niko Gajzler još je podebljao tu prednost u petoj minuti nadoknade, a konačnih 5-4 postavio je Stipe Bačelić-Grgić dvije minute kasnije iz trećeg penala na utakmici. Ipak, bilo je prekasno za šibenski povratak.

Mario Carević prvi je put ispustio bodove kao Šibenikov trener i sada je izjednačen na vrhu sa Zrinskim koji je također na 12 bodova. Dugopolje je treće s 11, a Orijent se prvom pobjedom izvukao iz zone ispadanja.