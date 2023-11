Oršićev oporavak ide prema zacrtanom planu. Kaže da se planira vratiti do Europskog prvenstva

U proteklih 12 mjeseci, štošta se toga događalo u nogometnoj karijeri Mislava Oršića. Taman u ovo vrijeme je s Hrvatskom započeo put prema brončanoj medalji na Svjetskom prvenstvu i odigrao vrlo dobar turnir, a onda uslijedio i veliki transfer u Southampton. Nije se snašao u Premier ligi, novu sreću odlučio je stoga potražiti u Trabzonsporu, no ni tamo nije bilo previše dobrih vijesti.

Dapače, taman kad se mislilo da će u turskom prvoligašu skupiti veću minutažu, na ljetnim pripremama je doživio puknuće prednjeg križnog ligamenta. Iza njega je već nekoliko mjeseci oporavka, pa je Oršić optimističan oko povratka na travnjak.

“Dug je oporavak, ovo je teška ozljeda, ali sve je dobro. Napokon sam na terenu i odmah je puno lakše, imam osjećaj da sam se vratio nogometu, a ne da samo pumpam mišiće u teretani”, rekao je Oršić u razgovoru za 24sata, pa se osvrnuo na nedavne utakmice Vatrenih:

“Bilo mi ih je teško gledati, to mi je uvijek tako jer se zapitam gdje sam ja, a gdje dečki koji igraju. Pratio sam sve, reprezentacija je bila najbolja kad je najpotrebnije. I Katar smo izborili u zadnjoj utakmici, tako sam i sad bio siguran da ćemo uspjeti. Plan mi je vratiti se do Eura, to mi je cilj i radim maksimalno za to.”

Sličnih problema ima i s Dinamovim utakmicama ove sezone, pogotovo u trenucima kada sve baš i ne ide prema planu. Iako još o tome ne razmišlja, ne isključuje niti mogući povratak na Maksimir jednog dana.

“Dinamo je najkvalitetniji u Hrvatskoj i izvući će se. Isto je bilo 2021./2022., na jesen smo bili treći ili četvrti pa smo osvojili naslov. Teško je na dva fronta, pa čim dođu dva lošija rezultata, krenu medijski napisi o krizi pa to utječe na samopouzdanje igrača. Znam da bi puno ljudi voljelo da se vratim u Dinamo. To je moj klub, nikad se ne zna što se u budućnosti može dogoditi”, zaključio je Oršić.