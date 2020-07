Osam klubova iz La Lige kao sponzore na dresu ima kladionice. Čini se da to više neće smjeti

Loše vijesti za nekolicinu klubova iz Primere.

Ministarstvo potrošača u Španjolskoj donijelo je odluku kojom se planira ograničiti davanje oglasnog prostora kladionicama na televiziji, radiju, YouTubeu i ostalim platformama, prenosi El País. Po novom dekretu, reklame koje pozivaju na kockanje mogle bi se emitirati isključivo u noćnom terminu, između jedan i pet sati ujutro.

Betting companies banned from sponsoring La Liga shirts. 8/20 clubs presently have a betting sponsor. Cc @mattzarb.

