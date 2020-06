Osijek je pobijedio Lokomotivu, a to znači da se u potpunosti rasplamsala borba za Europu

Borba hrvatskih prvoligaša za mjesto u Europi prilično je oživjela u večernjim satima nedjelje nakon što je Osijek u Kranjčevićevoj slavio protiv Lokomotive s 1-0.

U potpunosti različitog raspoloženja ušli su nogometaši zagrebačke momčadi i slavonskog prvoligaša u posljednju utakmicu 27. kola hrvatskog nogometnog prvenstva. Susret u Kranjčevićevoj Lokomotiva je kao domaćin dočekala osokoljena plasmanom u finale domaćeg Kupa, Osijek, pak, ispadanjem od Rijeke s potpisom suca Igora Pajača u polufinalnoj fazi natjecanja. I bez suspendiranog Erosa Grezde.

Možda nije u potpunosti ispravno provući natjecateljski formu dviju momčadi na posljednje oglede budući da zbog koronavirusa nogometa dugo nije bilo, no reći ćemo i da su Lokosi ovu utakmicu dočekali u nizu od šest uzastopnih pobjeda, a njihovi nedjeljni gosti sa samo jednom pobjedom u posljednjih šest izlazaka na travnjak.

Nije se to vidjelo kad je utakmica krenula.

Uvodne minute prošle su u boljoj igri Osijeka koji je bio dominantniji i više prijetio, a nagrada za trud stigla je u vidu gola u 22. minuti. Petar Bočkaj oprobao je udarac već u 30 sekundi utakmice, tada s manje sreće nego u akciji koja će dovesti do promjene rezultata. Silvnin oštri ubačaj s desne strane odbio je vratar domaćina Grbić no točno na noge utrčalog Bočkaja koji s nekih 12-13 metara silovito pogađa za 1-0.

Činilo se da će u 39. Osijek na lakši način biti u prilici povećati vodstvo nakon što je sudac utakmice Ivan Bebek dosudio najstrožu kaznu nakon Talysovog pada u šesnaestercu pokraj Mersinaja. Konzultacija s VAR-om tu je odluku, dojma smo, sasvim opravdano poništila.

Rezultat se do poluvremena nije mijenjao, a u nastavku smo vidjeli življu Lokomotivu.

Goran Tomić je nešto prije 60. minute na travnjak poslao Sammira i Jakića, dvojac koji je režirao plasman Lokosa u finale Kupa, što je natjeralo Osijek na povlačenje. I bilo je za to razloga. Sammir je nizao slalome, imao i lijepu priliku u 75., Jakić dobro izgledao, međutim, malo je to značilo Lokomotivi koja nije stigla do izjednačenja.

A to znači da nakon kompletiranog 27. kola Osijek (45) na petome mjestu ima samo bod u odnosu na četvrtoplasiranu Lokomotivu (46) i u borbi za mjesto u Europi. Trećeplasirani Hajduk je na 48, drugoplasirana Rijeka na 50 i -18 u odnosu na vodeći Dinamo.