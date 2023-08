Osijek je prošle sezone imao prosjek od oko 4.000 gledatelja. Sada je skupio već 5.000 pretplatnika

Još su samo tri dana ostala do velike premijere i prve utakmice na modernoj Opus Areni, novom Osijekovom domu. Bit će to u sklopu prvog kola HNL-a, kada će u gradu na Dravi gostovati Slaven Belupo. Taj dvoboj inače ne bi izazvao toliku pažnju, pa čak ni uz činjenicu da je to otvaranje sezone, ali će se na tribinama ipak naći znatan broj domaćih navijača, koji željno očekuju početak nove ere svojeg kluba.

Već neko vrijeme traje prodaja godišnjih ulaznica za sve Osijekove prvenstvene utakmice te one u kupu, a prema podacima iz kluba, navala na pretplate je očigledna. Dosad ih je, naime, prodano već više od 5.000, čime je već nadmašen prošlosezonski prosjek gledatelja na tribinama Gradskog vrta. Tada ih se prosječno znalo okupiti oko 4.000, i to računajući pritom još i ponekad brojne gostujuće navijače.

PAO JE REKORD!I tri dana prije službenog otvorenja Pampasa pao je rekord u prodaji godišnjih ulaznica!Naime već je… Posted by Bijelo-plava birtija on Wednesday, July 19, 2023 Kako prenosi Bijelo-plava birtija, najviše se godišnjih ulaznica prodalo na istočnoj tribini, ostao je samo još jedan sektor, i to u samom kutu. Ta je tribina nasuprot one centralne, gdje će biti smještene i svečane lože, a ispod njih su i klupe za rezervne igrače te stručne stožere. Kohorta će, pak, biti stacionirana u središnjem dijelu južne tribine, odnosno iza gola, dok je za goste predviđen jedan sektor na sjeveru. Godišnje ulaznice će se prodavati još neko vrijeme, pa se stigne i još dodatno poboljšati ova brojka od preko 5.000 pretplatnika. Mogao bi ovaj novi i moderan stadion već na svojoj premijeri imati sjajnu zvučnu kulisu…

